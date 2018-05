Dazi, Juncker esorta gli USA a esentare l'UE in modo "permanente"

(Teleborsa) - La querelle sui dazi continua.



"Abbiamo preso nota della esenzione generosamente accordata dal presidente degli Stati Uniti all'UE" sui dazi americani alle importazioni di acciaio e alluminio, "ma vorrei reiterare l'appello agli Stati Uniti a rendere questa esenzione incondizionata e permanente".



A parlare oggi 2 maggio a Bruxelles il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, nel suo intervento davanti alla plenaria del Parlamento europeo in cui il capo dell'Esecutivo comunitario ha presentato la proposta di bilancio pluriennale per l'UE per il periodo 2021-2027.



D'altra parte, "noi consideriamo", ha proseguito Juncker, che la decisione americana di imporre i dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio dall'UE "non possa essere giustificata in base a condizioni relative alla sicurezza nazionale, e non ha ragion d'essere fra alleati. Chiediamo quindi - ha concluso il presidente della Commissione - il suo ritiro puro e semplice, e continuiamo a negoziare con gli Stati Uniti, ma ci rifiutiamo di negoziare sotto minaccia".





© RIPRODUZIONE RISERVATA