Dazi, la Cina risponde agli USA

(Teleborsa) - Pechino ha annunciato dazi per 60 miliardi di dollari annui su una lista di prodotti statunitensi tra i quali carne, grano e vino colpiti con extra tariffe tra il 5% e il 10%, come risposta alle nuove misure varate dal Presidente USA Donald Trump.



Il vino italiano - sottolinea Coldiretti - potrebbe avvantaggiarsi della guerra commerciale tra USA e Cina dopo che le esportazioni del nettare di bacco Made in Italy nel gigante asiatico hanno raggiunto il massimo storico di oltre 130 milioni di euro nel 2017, grazie all'aumento del 29%.



Gli Stati Uniti – rileva l'Associazione degli imprenditori agricoli – hanno esportato vino in Cina per un valore di 70 milioni di euro in aumento del 33% nel 2017 e si collocano al sesto posto nella lista dei maggiori fornitori, immediatamente dietro all'Italia. Per effetto di una crescita ininterrotta nei consumi la Cina è entrata nella lista dei cinque Paesi che consumano più vino nel mondo ma è in testa alla classifica se si considerano solo i rossi.



In realtà l'estendersi della guerra dei dazi tra i due giganti dell'economia mondiale ai prodotti agroalimentare apre scenari inediti e preoccupanti nel commercio mondiale anche con il rischio di anomali afflussi di prodotti sul mercato comunitario che vanno attentamente monitorate per verificare l'opportunità di attivare, nel caso di necessità, misure di intervento straordinarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA