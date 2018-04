Dazi: Londra, Parigi e Berlino ammoniscono gli USA: "l'UE reagirÃ "

(Teleborsa) - Una telefonata tra i leader di Germania, Francia e Regno Unito, sancisce l'intesa di una posizione comune nei confronti dei dazi americani: Angela Merkel, Emmanuel Macron e Theresa May avvertono compatti l'amministrazione Trump di non imporre restrizioni commerciali alle merci dell'UE o l'Unione si difenderà, a tutela dei propri interessi.



Lo scorso marzo, gli Stati Uniti hanno introdotto dazi del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio, sospendendo però l'entrata in vigore fino al 1° maggio per l'Unione Europea. Il presidente USA, Donald Trump deve ancora decidere se rendere permanente questa sospensione.



"Gli USA non devono prendere alcuna misura commerciale contro l'UE, altrimenti l'Unione sarà pronta a difendere i propri interessi nel quadro delle regole del commercio multilaterale". E' il messaggio concordato durante il colloquio telefonico tra i leader politici, secondo quanto riferito da un portavoce tedesco citato dai media internazionali.



I tre leader si trovano d'accordo anche sul sostegno all'intesa sul nucleare con Teheran, ritenendola lo strumento migliore per impedire all'Iran di sviluppare armi nucleari. May, Merkel e Macron sono disposti, tuttavia, anche ad emendare il testo dell'intesa, allargandolo alla questione dei missili iraniani, e non escludendo quindi un nuovo accordo.



Trump deve decidere entro il 12 maggio se ritirare o meno gli Stati Uniti da un'intesa che, in più occasioni, l'inquilino della Casa Bianca ha detto di voler ridiscutere.













