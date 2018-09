Dazi, Malmstrom: "Da negoziati Ue-USA, primi risultati concreti"

(Teleborsa) - "Risultati concreti nel breve e medio termine, ma questo autunno rimane ancora molto lavoro da fare". Lo scrive in un tweet, il Commissario Europeo per il Commercio Cecilia Malmstrom dopo l'incontro con Robert Lighthizer, delegato USA agli affari commerciali.



I due si sono dati appuntamento a Bruxelles ieri 10 settembre per esaminare la "questione dazi" che tanto fa discutere. Dopo la tregua arrivata lo scorso luglio, tra il Presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker e il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, quello di ieri 10 settembre, è stato il primo meeting per tornare sulla questione.



Cecilia Malmstrom si prepara a incontrare nuovamente Lighthizer alla fine di questo mese a cui seguirà un meeting tecnico a ottobre.

