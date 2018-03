Dazi, Mnuchin: "Trump potrebbe esentare altri Paesi"

(Teleborsa) - L'ipotesi che il Presidente Donald Trump esenti dai dazi su alluminio e acciaio altri Paesi oltre a Canada e Messico non è inverosimile.



Lo ha dichiarato il Segretario al Tesoro USA, Steven Mnuchin, in una intervista alla CNBC. "Mi aspetto che nelle prossime due settimane il Presidente prenda in considerazione altri Paesi" le sue parole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA