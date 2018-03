Dazi, Padoan: nessuno vince una guerra del commercio

(Teleborsa) - Il tema dei dazi resta al centro del G20 di Buenos Aires, con Stati Uniti e Cina osservati speciali.



All'interno del G20 "ci sono differenti punti di vista con una consapevolezza comune: nessuno vince una guerra del commercio", ha dichiarato a Bloomberg Tv il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan.



Intervistato a margine della riunione dei 20 paesi più industrializzati al mondo, il titolare del Dicastero di Via XX Settembre si è detto "ottimista" sulla possibilità di trovare una soluzione. "La speranza è che Stati Uniti, Europa, Cina e altri grandi evitino di intraprendere passi che indeboliscano il sistema commerciale mondiale. L'Europa parla una voce sola e vuole evitare qualsiasi frizione e trovare una soluzione", ha precisato il ministro ricordando che le possibilità ipotizzate "sono molte, bisogna vedere qual'è che dà gli effetti migliori".



Sul dopo elezioni in Italia, Padoan ha parlato di "un'economia resiliente che continua ad essere resiliente". Portando l'esempio della Germania, il ministro si è chiesto retoricamente "perché l'Italia dovrebbe essere diversa?". Per vedere nascere un nuovo governo si dovrà

aspettare "diverse settimane, forse un paio di mesi".

© RIPRODUZIONE RISERVATA