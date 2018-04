Dazi, Trump: "Ma quale guerra commerciale?"

(Teleborsa) - "Non siamo in guerra commerciale con la Cina, quella guerra è stata persa molti anni fa dalle persone folli o incompetenti che rappresentavano gli Stati Uniti". Il presidente Donald Trump affida a un post su Twitter la risposta della Cina ai dazi doganali che Trump ha imposto su 1.300 prodotti cinesi. "Adesso - ha proseguito l'inquilino della Casa Bianca - abbiamo un deficit commerciale di 500 miliardi di dollari all'anno con il furto di proprietà intellettuale di altri 300 miliardi di dollari. Non possiamo permettere che tutto ciò continui! ".



A gettare acqua sul fuoco sulla portata dei dazi il Segretario al Commercio USA Wilbur Ross, il quale ha affermato che i dazi annunciati dalla Cina "non rappresentano un problema" per gli Stati Uniti, in quanto ammontano solo allo 0,3% del PIL americano.



Se "non è una guerra commerciale" come dice Trump poco ci manca. Fatto sta che questi botta e risposta di tra Cina e USA hanno fortemente condizionato i mercati europei che nella seduta di ieri 4 aprile hanno perso terreno a causa di questi timori.











© RIPRODUZIONE RISERVATA