Dazi, Trump rilancia sulla Cina

(Teleborsa) - S'inaspriscono i rapporti tra Stati Uniti e Cina. Il presidente americano, Donald Trump, ha dichiarato di essere pronto a imporre dazi su tutti i prodotti cinesi importati negli Stati Uniti, per un valore che nel 2017 si aggirava attorno ai 505 miliardi di dollari.



"Sono pronto ad arrivare a 500" miliardi di dollari, ha dichiarato il tycoon in un'intervista alla Cnbc.



Trump è convinto che molti paesi, Europa compresa, hanno "derubato" l'America per molti anni dal punto di vista commerciale.

