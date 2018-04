Dazi USA, a rischio 37 miliardi di Made in Italy

(Teleborsa) - I nuovi dazi USA mettono a rischio 37 miliardi di made in Italy. Secondo uno studio di Unimpresa, questa è la cifra di prodotti italiani che ogni anno vengono esportati negli Usa e che potrebbero essere minacciati della "stretta" imposta dall'amministrazione del presidente Donald Trump.



Il dato, frutto di una analisi del Centro studi di Unimpresa, si riferisce al 2016 e risulta in crescita di quasi un miliardo (+2,6%) rispetto all'anno precedente. Negli anni precedenti, l'export di made in Italy negli Usa si e' attestato a 35,9 miliardi nel 2015 mentre nel 2014 era a 29,8 miliardi. La categoria dei macchinari è stata nell'anno di riferimento la più rilevante con 7,1 miliardi di euro (20% sul totale), seguita dagli autoveicoli con 4,5 miliardi (12%) e dalla categoria "navi, treni, aerei" che pesa per 3,6 miliardi (9,89%).



"Gli USA sono un mercato importantissimo oltre che strategico per il made in Italy e le barriere doganali appena introdotte ci preoccupano. La momentanea esclusione dell'Unione europea dai dazi per i metalli non basta, Washington deve pensare a misure permanenti" - commenta il consigliere di Unimpresa, delegato all'internazionalizzazione, Mario Ciardiello.

