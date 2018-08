Dazi, USA avanti tutta contro il Made in China

(Teleborsa) - Nessuno sconto da parte degli Stati Uniti nella guerra dei dazi contro la Cina. Ieri, 7 agosto, l'Office of the United States Trade Representative (USRT) ha pubblicato la lista dei beni cinesi che saranno soggetti a tariffe del 25%.



I beni in questione hanno un valore complessivo di 16 miliardi di dollari e la "tagliola" scatterĂ il prossimo 23 agosto.



Si tratta della seconda tranche di dazi dopo quelli entrati in vigore lo scorso 6 luglio.

