DBA, Claudia Marcolin entra a far parte del gruppo

(Teleborsa) - Nuovo Amministratore Delegato per DBA Group S.p.A.. La società italiana di consulenza tecnologica, specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture comunica che da lunedì 12 marzo Claudia Marcolin entra a far parte del gruppo DBA.



Marcolin è una manager con esperienza sia nazionale che europea nel settore delle infrastrutture e dei trasporti. Proviene dall'Autorità portuale di Venezia oggi Autorità Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, dove dal 2012 al 2016 ha svolto il ruolo di Segretario Generale.



L'esperienza, le competenze e le relazioni maturate da Claudia Marcolin portano nel gruppo DBA una nuova leva della crescita nello scenario globale in cui il Gruppo opera.

