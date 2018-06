DBA Group ottiene due commesse in Italia e Croazia

(Teleborsa) - DBA Group ottiene due nuove commesse in Italia e Croazia.



La società operante nel settore delle infrastrutture ha ottenuto il rinnovo, da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, del servizio di manutenzione della piattaforma Tuscan Port Community System. La piattaforma digitale, creata per semplificare le procedure di import/export e le procedure necessarie allo sdoganamento delle merci, interesserà il porto di Livorno.



Lo stesso servizio informatico sarà adottato anche dal porto di Ploce (Tolero) in Croazia.



Questi incarichi hanno la durata di un anno - con possibilità di rinnovo - e un valore complessivo di circa 200.000 euro.



La notizia non sembra aver influenzato i titoli DBA Group, immobili all'AIM di Borsa Italiana.

