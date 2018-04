DBA Group rileva SJS Engineering

(Teleborsa) - DBA Progetti, società interamente controllata da DBA Group ha raggiunto un accordo vincolante per l'acquisto del 51% delle quote del capitale sociale della società S.J.S. Engineering. Il controvalore dell'operazione è pari a euro 3.060.000,00.



Successivamente all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 di SJS, ed in ogni caso entro il 30 settembre 2022, DBA Progetti S.p.A. "si impegna ad acquistare dagli attuali soci di SJS, che si impegnano a loro volta a vendere, il restante 49% della partecipazione residua in SJS".



Il corrispettivo per l'acquisizione del residuo 49% sarà regolato mediante assegnazione di azioni ordinarie di DBA Progetti, corrispondenti ad una quota del capitale sociale di quest'ultima che sarà compresa tra l'8% e il 12%. La quota definitiva di azioni di DBA progetti che sarà assegnata varierà all'interno di tale intervallo in funzione della crescita del fatturato medio che si realizzerà nel triennio 2019 -2021 rispetto al fatturato medio realizzato nel triennio 2016-2018.



DBA Group fa sapere, inoltre, che non si sono verificate le condizioni per proseguire con l'acquisizione del Ramo d'Azienda costituito

da un complesso di beni organizzato di proprietà` di Edita di cui ai precedenti comunicati diffusi in data 24 gennaio 2018, 12 febbraio

2018 e in data 27 marzo 2018.

© RIPRODUZIONE RISERVATA