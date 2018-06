DBA Group sigla contratto con Italtel da 13 milioni di euro

(Teleborsa) - La commessa da 13 milioni di euro mette le ali a DBA Group, che sta correndo sull'AIM di Borsa Italiana con un rialzo del 9% e volumi di scambio superiori alla media giornaliera mansile.



La società italiana di consulenza tecnologica ha siglato un contratto con Italtel per le attività di consulenza a supporto della progettazione di reti in fibra ottica.



Il controvalore complessivo della commessa è di circa 13 milioni di euro, fatturato in base allo stato di avanzamento dei lavori, già a partire dal primo semestre del 2018, spiega una nota.





© RIPRODUZIONE RISERVATA