Ddl anti-corruzione, arriva il via libera del Consiglio dei Ministri

(Teleborsa) - Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge (ddl) anti-corruzione proposto dal Ministro della giustizia, Alfonso Bonafede.



"Riteniamo il provvedimento particolarmente significativo e qualificante delle iniziative di governo, che si inquadra nell'ambito delle riforme strutturali, in materia di contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione" - ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.



"E' una giornata importantissima" - ha detto il vicepremier Luigi Di Maio - . "E' un cambio culturale per l'Italia". "Oggi diciamo agli onesti che lo Stato è dalla loro parte e iniziamo a stabilire un po' di giustizia sociale per chi paga le tasse tutti i giorni". "Per quanto mi riguarda la lotta alla corruzione farà risparmiare miliardi di euro allo Stato che potremo utilizzare per le imprese e per le persone senza lavoro, per la scuola, la sanità e i servizi pubblici".



La prima parte del testo, in particolare, apporta modifiche alle norme che disciplinano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ed è finalizzato a potenziare l'attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la pubblica amministrazione.



In sintonia con alcune raccomandazioni provenienti dal Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il disegno di legge prevede:



- l'innalzamento delle pene per i reati di corruzione per l'esercizio della funzione, con il minimo della pena che passa da uno a tre anni e il massimo da sei a otto anni di reclusione;

- l'introduzione del divieto, per i condannati per reati di corruzione di contrattare con la pubblica amministrazione (cosiddetto "Daspo per i corrotti") da un minimo di 5 fino a una interdizione a vita, non revocabile per almeno 12 anni neppure in caso di riabilitazione;

- la possibilità di utilizzare anche per i reati di corruzione la figura dell'Agente sotto copertura;

- l'introduzione di sconti di pena e di una speciale clausola di non punibilità per chi denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e individuare eventuali responsabili;

- la confisca dei beni anche nel caso di amnistia o prescrizione intervenuta in gradi successivi al primo.



Il testo prevede, inoltre, l'assorbimento nella fattispecie del "traffico di influenze illecite" anche della ipotesi di "millantato credito".



Vi è poi una seconda parte del testo che reca nuove norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici, volte a rendere in ogni caso palese al pubblico e sempre tracciabile la provenienza di tutti i finanziamenti ai partiti politici e altresì alle associazioni e fondazioni politiche nonché ad analoghi comitati e organismi pluripersonali privati di qualsiasi natura e qualificazione.







