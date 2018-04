De' Longhi, pagamento dividendo a partire dal 25 aprile

(Teleborsa) - In conformità alle deliberazioni assunte dall'Assemblea ordinaria di oggi 19 aprile 2018, a partire dal giorno 25 aprile 2018 sarà posto in pagamento il dividendo di De'Longhi relativo all'esercizio 2017.



Sarà corrisposto 1 euro per ciascuna azione ordinaria posseduta al termine della giornata contabile del 24 aprile 2018 (c.d. record date ), al lordo delle eventuali ritenute di legge, previo stacco della cedola in data 23 aprile 2018.



Il dividendo sarà esigibile presso i rispettivi Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli.

