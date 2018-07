DeA Capital, Fondo Alpha accetta una proposta acquisto immobiliÂ a Roma

(Teleborsa) - Il CdA di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A., ha accettato una proposta irrevocabile di acquisto degli immobili siti in Roma – Via Capitan Bavastro n. 174 e Via Cristoforo Colombo n. 44, costituenti un unico complesso immobiliare intercomunicante a destinazione d'uso uffici, di proprietà del Fondo Alpha, fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso.



Il prezzo d'acquisto complessivamente proposto è di 53.000.000 di euro, oltre imposte di legge.



La stipula del contratto preliminare di compravendita è prevista entro il 30 settembre 2018 e la stipula del contratto definitivo, soggetta ad alcune condizioni sospensive e ferme le verifiche di legge e procedurali proprie della SGR, è prevista entro il 21 dicembre 2018.



La SGR comunicherà tempestivamente al mercato l'attuazione delle fasi successive nonché ogni evoluzione significativa della compravendita in oggetto.

