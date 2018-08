Debole il comparto tecnologico a Milano (-0,21%)

(Teleborsa) - L'Indice delle società High Tech italiane si muove nella giornata odierna con un timido segno meno, in perfetta sintonia con l'EURO STOXX Technology.



Il FTSE Italia Technology ha aperto a quota 65.415,02, in ribasso dello 0,21% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'indice tecnologico dell'Area Euro vale 533,88, dopo aver esordito a 536,8.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, si muove in profondo rosso Exprivia, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,17% sui valori precedenti.



Crolla Txt E-Solutions, con una flessione del 2,16%.



Calo deciso per Eurotech, che segna un -1,62%.

