Debole l'indice del settore telecomunicazioni italiano (-0,29%)

(Teleborsa) - Il Comparto telecomunicazioni in Italia si muove nella giornata odierna con un timido segno meno, in perfetta sintonia con l'EURO STOXX Telecommunications.



Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a quota 12903,03, in ribasso dello 0,29% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni vale 285,33, dopo aver esordito a 285,57.



Tra le azioni piĆ¹ importanti dell'indice telecomunicazioni di Milano, giornata fiacca per Telecom Italia, che tratta in ribasso dello 0,81%.



