Deboli le banche a Piazza Affari.Â Bene Unicredit, giÃ¹ Carige

(Teleborsa) - Segnali contrastanti giungono dal comparto bancario quotato a Piazza Affari.



Tra i player del settore, denaro su Unicredit che guadagna lo 0,92% dopo che l'EBA ha deciso di non aprire un'indagine sulla base della richiesta presentata da Caius Capital e di confermare la posizione del 2012 riguardo al trattamento dei CASHES.



Per contro, fuori dal principale paniere Banca Carige scivola di oltre 5 punti percentuali. Nel weekend la BCE non ha approvato il piano presentato il 22 giugno.



Tornando nel FTSE MIB, Mediobanca difende un +1,19%, UBI sale dello 0,35% ed Intesa Sanpaolo dello 0,29%. Timida salita anche per Finecobank +0,10% dopo che gli analisti di Banca Akros hanno alzato il target price a 10 euro, confermando il giudizio a "neutral".

