Debutto effervescente per Intred sull'AIM Italia

(Teleborsa) - Buona la prima per Intred, l'operatore di telecomunicazioni, che ha debuttato oggi sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale.



Il titolo mostra un rialzo del 22,91% a 2,79 euro rispetto al prezzo di collocamento in Borsa fissato a 2,27 euro. Le azioni si sono spinte fino ad un massimo intraday di 2,95 euro.



In fase di IPO, il collocamento di 4.861.000 azioni ordinarie Intred si è concluso con successo, con una domanda per oltre 2,5 volte l'offerta da parte di investitori italiani ed esteri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA