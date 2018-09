Decarbonizzazione: solare ed eolico non bastano, serve mix energetico

(Teleborsa) - Il futuro dell'energia passa per un sistema elettrico a zero emissioni di carbonio e non può prescindere da un mix di energie rinnovabili come solare ed eolico. E' quanto emerge da un Rapporto del Massachusetts Institute of Technology (MIT).



Lo studio evidenzia come negli ultimi anni siano diminuiti rapidamente i costi per l'energia eolica, l'energia solare e le batterie di accumulo, ma per soddisfare la domanda in tutte le stagioni e per lunghi periodi è necessario affidarsi anche a nucleare, geotermia, bioenergia e gas naturale.



"Stiamo cercando solide strategie per arrivare a una fornitura di elettricità a zero emissioni di carbonio - fanno sapere gli autori dello studio - che è la chiave di volta degli sforzi generali per mitigare il rischio di cambiamento climatico. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo bisogno non solo di arrivare a zero emissioni nel settore elettrico, ma dobbiamo farlo a un costo sufficientemente basso affinché l'elettricità sia un sostituto vantaggioso al posto di petrolio, gas e carbone nel trasporto".



Per questo motivo è importante "non solo identificare le opzioni tecnicamente realizzabili per decarbonizzare l'elettricità, ma anche trovare i modi per ottenere riduzioni di carbonio al costo più ragionevole possibile. Il nostro lavoro dimostra che una decarbonizzazione profonda del settore dell'energia elettrica è realizzabile a costi aggiuntivi relativamente modesti"



Gli autori hanno anche scoperto che, attraverso il solo impiego di energia solare, eolica e derivante da accumulo, il costo dell'elettricità aumenta rapidamente mentre i sistemi si muovono verso zero emissioni, ma quando sono disponibili anche fonti energetiche fisse, i costi dell'elettricità aumentano molto più lentamente.



"Un sistema elettrico che utilizza risorse fisse e basse a emissioni di carbonio insieme a energia solare, eolica e di stoccaggio può raggiungere zero emissioni con modesti incrementi di costo" riferisce lo studio. Questo dimostra come l'aggiunta di risorse a basse emissioni di carbonio "sia una strategia efficace di copertura che riduce sia i costi che i rischi" per la completa decarbonizzazione.

