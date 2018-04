Def in arrivo la prossima settimana, pil rivisto al rialzo

Il Governo italiano potrebbe presentare, la prossima settimana, un Documento di Economia e Finanza (Def) che stima un pil in espansione all'1,6% e, dunque, in accelerazione rispetto al +1,5% previsto finora, per, poi, rallentare all'1,4% e all'1,3% rispettivamente nel 2019 e 2020, per l'effetto recessivo dell'automatico aumento di iva e accise, previste a legislazione vigente.



E' quanto si apprende da fonti che citano il quadro tendenziale del Def "tecnico" messo a punto dal Mef. La presentazione del documento potrebbe avvenire non prima di lunedì e martedì, della prossima settimana, visto che il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, rientrerà dagli Spring Meetings del Fondo monetario internazionale, a Washington, soltanto domenica sera.



"Il quadro tendenziale del Documento di Economia e Finanza non è ancora stato definito ed è al momento oggetto di analisi dei tecnici del Mef" - replicano subito fonti del Ministero dell'Economia - precisando che si tratta soltanto di "ipotesi ancora allo studio".

