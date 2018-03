Delta Air Lines, ripresa dei voli diretti stagionali Italia-Usa

(Teleborsa) - Raggiunge tutti i continenti della Terra a eccezione dell'Antartide e con il "Summer time 2018" l'americana Delta Air Lines , una delle maggiori compagnie aeree del mondo intero, riprende una serie di già affermati collegamenti diretti stagionali tra l'Italia e gli Stati Uniti. Da giovedì 29 marzo riparte il volo da Roma Fiumicino per Detroit, capoluogo della contea di Wayne e principale centro dello Stato del Michigan, città nota come capitale dell'industria automobilistica statunitense. Dal 2 aprile riapre, invece, il collegamento per New York da Venezia, terzo scalo intercontinentale italiano.



Il collegamento tra l'aeroporto Internazionale Da Vinci di Roma Fiumicino e il Detroit Metropolitan Airport sarà operato con Airbus A330-300 sei volte a settimana, per poi divenire giornaliero dal 23 maggio. Si aggiunge così ai voli Delta per New York e Atlanta da e per la capitale italiana operativi tutto l'anno. Il volo dallo scalo internazionale Marco Polo di Venezia e il John Fitzgerald Kennedy di New York sarà invece giornaliero sin dal 2 aprile, operato con Boeing 767-400. Da Detroit e New York, i passeggeri hanno la possibilità di proseguire il proprio viaggio con gli oltre 200 voli in coincidenza della compagnia.



"Anche quest'anno Delta rafforza il suo network transatlantico per rispondere alla forte domanda di collegamenti dell'alta stagione - ha commentato Corneel Koster, senior vice presidente Delta per Europa, Medio Oriente, Africa e India - e la compagnia investe in maniera continua e considerevole per offrire ai propri passeggeri il massimo comfort a terra e in volo, e combina un eccellente servizio di bordo con soluzioni tecnologicamente avanzate e una impareggiabile offerta di collegamenti verso e in tutti gli Stati Uniti e oltre".



Con l'orario estivo 2018, Delta opererà fino a 7 collegamenti nonstop fra l'Italia e gli Stati Uniti dagli aeroporti di Roma, Milano e Venezia. Delta Air Lines serve più di 180 milioni di passeggeri ogni anno e ora, nel 2018, è stata inclusa nella top 50 delle "World's Most Admired Companies" redatta dalla rivista FORTUNE, oltre che essere nominata "most admired airline" per la settima volta in otto anni. Inoltre si è classificata al primo posto per il settimo anno consecutivo nell'annuale sondaggio di Business Travel News Airline, un record per qualsiasi compagnia aerea.



Grazie al proprio network globale, Delta e i vettori Delta Connection offrono servizi verso 314 destinazioni, 54 Paesi e sei continenti. Delta, con sede ad Atlanta, ha circa 80.000 dipendenti nel mondo, gestisce una flotta di oltre 800 aeromobili ed è Membro fondatore dell'alleanza globale SkyTeam, come è parte della joint venture transtlantica, leader nel settore dell'aviazione, con Air France-KLM e Alitalia. Così come della joint venture con Virgin Atlantic.



Delta Air Lines ha investito diversi miliardi di dollari in strutture aeroportuali, nel prodotto globale, nei servizi e nelle tecnologie.





