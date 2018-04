Delta Air Lines, traffico in aumento nel mese di marzo

(Teleborsa) - Marzo positivo sul fronte del traffico passeggeri per la compagnia aerea Delta Air Lines.



Nel mese in questione, il vettore aereo americano ha registrato un aumento del 2,3% raggiungendo i 16,6 milioni di clienti, un record per il mese di marzo, a fronte dei 16,2 milioni di clienti trasportati nello stesso mese dell'anno precedente.



Il coefficiente di riempimento (load factor) è salito all'86,9% dall'85,8% registrato nel marzo 2017.



Positivo il titolo al Nyse: +1,12%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA