Denaro su Amazon grazie ai risultati

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Amazon, con una variazione percentuale dell'1,42%.



A fare da assist alle azioni, contribuiscono i forti risultati, che spingono il titolo fino ad avvicinarsi ai massimi storici. Il secondo trimestre si è chiuso con ricavi in crescita del 39 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017 sfiorando i 53 miliardi di dollari. Dati leggermente sotto le attese degli analisti che avevano previsto ricavi pari a 53,4 miliardi di dollari.



Utile record di 2,5 miliardi ben oltre le stime del mercato grazie alla forte performance delle divisioni non retail, ossia pubblicità e cloud computing.



Il movimento del colosso dell'e-commerce, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dello S&P 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.



L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Amazon. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1.865,7 dollari USA. Primo supporto visto a 1.816. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1.798,2.









