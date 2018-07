Denaro su ENI, si scatenano i broker dopo la semestrale

(Teleborsa) - Si muove al rialzo la prestazione di ENI, che scambia con una variazione percentuale dello 0,59%.



Dopo i buoni conti del primo semestre, rilasciati venerdì scorso dal gruppo del cane a sei zampe, sono arrivate stamane le valutazioni positive degli analisti. In particolare, gli esperti di Mediobanca hanno alzato la raccomandazione sul titolo a "Outperform" con target price 21 euro. Gli analisti di Société Générale hanno indicato il giudizio "buy" con prezzo obiettivo 20 euro.





L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del Cane a sei zampe più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 16,36 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 16,2. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 16,1 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.















