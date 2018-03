Deutsche Bank a picco dopo il warning

(Teleborsa) - A picco la prima banca tedesca come assets , che chiude gli scambi con un pessimo -5,08%. A far scattare le vendite il warning lanciato dal direttore finanziario James von Moltke, che ha parlato di una riduzione del fatturato di 450 milioni di euro nel 4° trimestre a causa dei cambi e dell'elevato costo dell'indebitamento.



L'avvio di sessione è stato debole per il titolo che dopo aver aperto a 12,54 Euro, sotto i minimi della sessione precedente, si è indebolito ulteriormente nel corso della giornata, proseguendo al ribasso per un'ulteriore limatura dei prezzi.



Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Deutsche Bank , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 11,77. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 12,58. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 11,5.



I volumi giornalieri pari a 23.510 risultano essere superiori alla media mobile dei volumi ad un mese fissata a 5.898, denotando un forte interesse sulla banca d'affari tedesca da parte del mercato. Lo scostamento tra prezzi contenuto, con la volatilità giornaliera che assume un valore pari a 1,869, sta ad indicare un investimento maggiormente indicato a soggetti avversi al rischio.



