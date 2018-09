Deutsche Bank fuori dall'indice Euro Stoxx 50. Via anche Saint Gobain e E.On

(Teleborsa) - Deutsche Bank fuori dall'indice Euro Stoxx 50, il paniere che comprende le cinquanta società più capitalizzate quotate in UE.



Il motivo? Il crollo delle quotazioni del titolo, che è arrivato a valere meno di 10 euro, con una perdita da inizio anno superiore al 38%. La capitalizzazione si è ridotta a 20 miliardi di euro.



La notizia choc è stata annunciata da Stoxx Ltd, la consociata di Deutsche Boerse che si occupa dell'elaborazione e gestione degli indici pan-europei. L'uscita del titolo dal paniere avverrà il prossimo 24 settembre alla consueta revisione trimestrale (scadenze tecniche).



A determinare il tracollo delle azioni hanno concorso le preoccupazioni sullo stato di salute del colosso bancario tedesco, al centro di un vasto piano di ristrutturazione. A questo proposito, Deutsche bank, apprendendo della sua esclusione dall'indice Euro Stoxx 50, ha dichiarato che "il processo di ristrutturazione e la strategia di recupero della redditività non verranno influenzati", affermando "siamo convinti che il piano consentirà un recupero della valutazione di mercato e capitalizzazione della banca".



Nell'indice Euro Stoxx 50 vi sono le società europee più capitalizzate, suddivise in nove settori, ma le banche sono sette, inclusa l'italiana Intesa Sanpaolo. In realtà, la revisione dell'indice non colpisce solo Deutsche Bank, che rappresenta solo il caso più eclatante e sorprendente. Coinvolte anche la compagnia di costruzioni Saint Gobain e l'energetica E.On. Subentreranno al posto di queste tre la holding del lusso Kering, la chimica Linde e la spagnola Amadeus.



Oggi sulle borse europee predominano le vendite, ma Deutsche bank non reagisce troppo male e mostra una limatura dello 0,13%. Peggio fa Saint Gobain con una perdita dell'1,16% ed E.On dell'1,96%.







