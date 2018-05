Deutsche Telekom, conti in chiaroscuro

(Teleborsa) - Risultati in chiaroscuro per Deutsche Telekom, la più grande azienda di telecomunicazioni in Europa. Nonostante un calo dei ricavi trimestrale, il Gruppo ha deciso di alzare le stime dell'EBITDA 2018 grazie all'ottimo andamento della controllata T-Mobile US.



Segnalati in crescita del 32,9% gli utili della società, attestati a 992 milioni di euro rispetto ai 747 milioni dell'anno passato. Il risultato si pone al di sotto delle stime del mercato che erano per 1,08 miliardi.



Sostanzialmente stabile il margine operativo lordo (EBITDA) a 5,55 miliardi. In calo i ricavi, giù del 3,9% a 17,92 miliardi a causa di effetti valutari negativi.



Riviste al rialzo le stime dell'EBITDA 2018. Il Gruppo prevede ora un margine operativo lordo di 23,3 miliardi di euro, leggermente superiore alla precedente stima di 23,2 miliardi, grazie anche alle performance superiori alle attese della controllata statunitense T-Mobile US.



Segno rosso per il titolo Deutsche Telekom a Francoforte, che perde l'1,55%.

