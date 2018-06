Di Maio avanti tutta sul reddito di cittadinanza

(Teleborsa) - "Accetto le preoccupazioni sulla natura assistenzialista, ma chiarisco che questa non è una misura assistenzialistica, sono altre le misure assistenzialistiche fatte in questi anni che hanno dato soldi alle persone per stare sul divano".



Lo ha detto il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a proposito del reddito di cittadinanza durante il question time alla Camera di ieri, 27 giugno.



Di Maio ha ribadito che l'obiettivo "non è far stare le persone sul divano mentre prendono il reddito di cittadinanza".



"Non c'è tempo da perdere, è per questo che con il Presidente Conte abbiamo indetto un tavolo alla presidenza del Consiglio dei ministri per coordinare i vari ministeri che se ne interesseranno e per realizzare questo strumento. Uno strumento che dovrà permettere a chi perde il lavoro di essere reinserito e che non prevede solo diritti ma anche doveri nei confronti dello Stato".







