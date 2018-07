Di Maio contro le banche: "sistema arrogante, deve pagare"

(Teleborsa) - "Il sistema bancario la deve pagare perché ha avuto un atteggiamento arrogante infischiandosene dei risparmiatori e dello Stato ed è stato protetto da ambienti politici sia in questa regione che a livello nazionale - ha tuonato ieri 17 luglio 2018 il vicepremier Luigi Di Maio al

termine della visita a Gioia Tauro nello stabilimento dell'imprenditore Nino De Masi - . Se vogliamo sostenere le imprese dovremo ridurre l'arroganza di certe organizzazioni, quelle illegali e anche di alcune legali".



Immediate le repliche, con Pierantonio Zanettin deputato di Forza Italia che dice: "di tutto hanno bisogno i nostri istituti bancari, usciti piuttosto malconci dalla crisi finanziaria dell'ultimo decennio, tranne delle minacce del vice premier Di Maio, che oggi a Gioia Tauro ha dichiarato che le banche la dovranno pagare. Invito Bankitalia , garante della stabilità del sistema, ad intervenire nei confronti del governo,

stigmatizzando dichiarazioni irresponsabili e destabilizzanti".



Nel frattempo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, frena sulla possibilità di una moratoria della riforma delle Bcc. Concedere una "moratoria generale significa abolire la riforma, significa azzerare una riforma a cui ha aderito la stragrande maggioranza" del settore. Il governo "è pronto ad affrontare alcuni ritocchi necessari", ma una moratoria dell'intero pacchetto è "perlomeno complicata, va considerata con molto senso di responsabilità", anche perché la richiesta, ha aggiunto, "non mi sembra provenga dalla maggioranza del credito cooperativo".











