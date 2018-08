Diciotti, braccio di ferro con l'Europa. E Salvini sfida la Procura di Agrigento: "PerchÃ¨ non venite da me?"

(Teleborsa) - Non si placano le polemiche dopo la fumata nera al vertice di ieri a Bruxelles tra gli sherpa dei dodici Paesi Ue per risolvere il caso della Diciotti, la nave della guardia costiera con a bordo 150 migranti attraccata ormai da giorni al porto di Catania.



"Prendiamo atto -aveva subito tuonato il premier Giuseppe Conte su Facebook - che l'Europa ha perso una buona occasione: non è riuscita a battere un colpo in direzione dei princìpi di solidarietà" con Di Maio pronto a rincarare la dose minacciando lo "stop ai fondi Ue". Insomma, continua l'estenuante braccio di ferro tra Ue e il nostro paese con il ministro dell'Interno e vicepremier Salvini che non ne vuole sapere di fare passi indietro. Anzi.



Salvini: "Verifiche sulla nave per trovare profughi veri" - "Sto valutando la possibilità di fare procedure di identificazione e riconoscimento per individuare profughi veri, che sono la minoranza, dai finti profughi prima ancora che le persone sbarchino". Così il vicepremier e ministro dell'Interno. "Se in Europa fanno finta di non capire, come hanno detto giustamente Conte e Di Maio vedremo di pagare l'Europa un po' di meno", ha aggiunto.



LUIGI PATRONAGGIO, PROCURATORE DI AGRIGENTO, OGGI A ROMA PER ASCOLTARE "PERSONE INFORMATE SUI FATTI"- Intanto, nella mattinata di oggi, il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio volerà Roma per ascoltare una sfilza di "persone informate sui fatti" al ministero dell'Interno e al quartier generale della Guardia costiera. Comincerà con il prefetto alla guida del Dipartimento per le libertà civili del Viminale e con il suo vice. Poi funzionari e alti ufficiali.



LA SFIDA DI SALVINI: "Interrogasse me, andasse dal capo" - "Non andasse a interrogare i funzionari, che svolgono le direttive che il responsabile dà, cioé io. Se questo magistrato vuole capire qualcosa gli consiglio di evitare i passaggi intermedi. Siccome c'è questo presunto sequestratore e torturatore, sono disponibile a farmi interrogare anche domani mattina". Lo ha detto ieri a RadioUno.



UE MINACCIA SANZIONI SE ITALIA NON PAGA - Arriva anche la presa di posizione ufficiale dell'Europa attraverso le parole del commissario Ue al Bilancio, Gunther Oettinger, che avverte l'Italia: "Se si rifiutasse di pagare i suoi contributi violerebbe i trattati". "Ciò comporterebbe interessi per i ritardi nei pagamenti e possibili ulteriori pesanti sanzioni", ha sottolineato.



Intanto, continua l'odissea della Diciotti e dei migranti a bordo della nave che vivranno oggi l'ennesima giornata di incertezza.







