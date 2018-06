Dieselgate, fermato CEO di Audi Rupert Stadler

(Teleborsa) - Lo scandalo sul Dieselgate che ha investito l'industria automobilistica continua a mietere vittime.



Rupert Stadler, CEO Audi è stato fermato dalla polizia. Il manager della controllata dal gruppo Volkswagen è indagato nell'ambito dello scandalo sulle emissioni falsate dei veicoli diesel che ha coinvolto la casa automobilistica tedesca (compresi alcuni suoi marchi, come Audi).

Soltanto una settimana fa i magistrati tedeschi avevano perquisito le abitazioni private e gli uffici personali di Stadler e di un altro membro del Board di Audi. A entrambi, infatti, sono contestati il reato di frode e di aver contribuito all'emissione di certificati falsi.



Il Dieselgate in Europa ha causato quasi 5 mila morti all'anno, di cui un quarto solo in Italia.

