Digital360 finalizza acquisizione del 51% di ServicePro e di IQ Consulting

(Teleborsa) - Digital360 ha perfezionato l'acquisizione del 51% del capitale sociale di IQ Consulting (IQC), spin-off accademica attiva nel campo dell'Industria 4.0 e del Supply Chain Management, e del 51% del capitale sociale di ServicePro Italy (ServicePro), marketing agency full service specializzata nella realizzazione di eventi complessi e nella gestione di campagne di demand e lead generation.



Per quanto concerne l'operazione relativa a IQC, in conformità agli accordi con i venditori, in data odierna è stato corrisposto, per cassa, l'intero prezzo di acquisizione, pari a 400mila euro. Contestualmente i venditori hanno sottoscritto l'aumento di capitale deliberato dal consiglio di amministrazione di Digital360 in data 10 aprile 2018 e a essi, inter alia, riservato, per un importo pari a 400mila euro, ad un prezzo di sottoscrizione (comprensivo del sovrapprezzo) pari 1,25 euro per azione, divenendo complessivamente titolari di una partecipazione pari al 1,99% del capitale sociale di Digital360.



Per quanto concerne l'operazione relativa a ServicePro, in conformità agli accordi con i venditori, in data odierna è stata corrisposta, per cassa, una prima porzione del prezzo di acquisizione, pari a 1.496.330 euro soggetta ad aggiustamento in relazione alla PFN e al capitale circolante di ServicePro alla data del closing nonché ai risultati della stessa società in termini di EBITDA medio realizzato negli esercizi 2018, 2019 e 2020. Contestualmente alla cessione, i venditori hanno sottoscritto l'aumento di capitale deliberato dal consiglio di amministrazione di Digital360 in data 10 aprile 2018 e a essi, inter alia, riservato, per un importo pari a 500mila euroa un prezzo di sottoscrizione (comprensivo del sovrapprezzo) pari a 1,25 euro per azione, divenendo complessivamente titolari di una partecipazione pari al 2,49% del capitale sociale di Digital360.



In linea con quanto previsto nell'ambito degli accordi con i venditori di IQC e di ServicePro, sono stati sottoscritti i patti parasociali volti a regolare la governance e la circolazione delle partecipazioni di IQC e di ServicePro, nonché le reciproche opzioni di put&call sulla residua partecipazione del 49% del capitale sociale di IQC e di ServicePro.



Inoltre, si sono tenute l'assemblea di IQC e di ServicePro, che hanno deliberato sulla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione conforme alle previsioni dei patti parasociali e i consigli di amministrazione delle medesime società per deliberare sull'attribuzione dei poteri agli amministratori delegati.



Queste due operazioni, insieme anche all'acquisizione del 51% della società Effettodomino, conclusa a gennaio 2018, ampliano significativamente il perimetro di consolidamento del Gruppo.















