DigiTouch: ricavi annui in crescita, giÃ¹ l'utile

(Teleborsa) - Bilancio a due colori per DigiTouch.



La società specializzata marketing digitale ha chiuso il 2017 con un utile netto di 0,42 milioni di euro, in discesa rispetto all'esercizio precedente (1 milione di euro).



Il margine operativo lordo (Ebitda) si è attestato a 4,06 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 3,82 milioni del 2016 mentre i ricavi sono saliti del 7% a 28,89 milioni.



Proposto un dividendo di 0,04 euro per azione.



Guardando avanti, "nel corso del 2018 la strategia del Gruppo prevede una crescita del fatturato pur in presenza di un contesto competitivo molto acceso e di dinamiche di business nel segmento digitale che possono portare ad una contrazione degli investimenti in marketing digitale (scandalo Cambridge Analytics)".



In generale, DigiTouch prevede un'evoluzione in linea con il proprio piano industriale triennale.

