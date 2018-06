Diritti TV, Mediaset non ci sta: "Bando totalmente squilibrato"

(Teleborsa) - Dopo mesi di incertezza e battaglie legali, il presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè ha annunciato l'assegnazione dei diritti televisivi della serie A per il periodo 2018-2021 a Sky e Perform.



Resta fuori dall'accordo Mediaset che perde così il diritto di trasmettere per i clienti Premium i match di serie A sul digitale terrestre. Il principale operatore televisivo italiano ha espresso tutta l'insoddisfazione per i criteri che hanno portato all'assegnazione del bando.



"Il bando per i diritti tv della Serie A era totalmente squilibrato. Basta pensare che fino a oggi i pacchetti per il digitale terrestre avevano sempre contenuto tutte le partite delle migliori otto squadre italiane, mentre il bando di oggi offre 3-4 match per turno senza definire chiaramente i club e quindi senza nessun appeal per i tifosi delle singole società" spiega Mediaset.



Mediaset si tutelerà richiedendo i "diritti di ritrasmissione, uno strumento che è stato definito perfetto per scongiurare l'obbligo dei telespettatori a sottoscrivere diversi abbonamenti per poter vedere tutte le partite della propria squadra".



La vicenda si ripercuote sul titolo Mediaset che a Piazza Affari mostra un calo dello 0,66%.

