DisabilitÃ  & Sport, finanziati 23 progetti con il bando "Ogni Sport Oltre"

(Teleborsa) - Oltre 2 milioni di euro di finanziamento a 23 progetti per avvicinare le persone con disabilità allo sport. Si è chiusa con questo importante risultato l'edizione 2018 del bando di OSO – Ogni Sport Oltre, la piattaforma digitale promossa da Fondazione Vodafone per avvicinare allo sport le persone con disabilità. Al bando hanno partecipato oltre 600 progetti.



Hanno sostenuto OSO anche Fondazione CON IL SUD e Fondazione Angelini che hanno scelto di cofinanziare alcuni progetti, per loro particolarmente meritevoli per ambiti e regioni di intervento.



"Fin dal primo giorno l'obiettivo di OSO è quello di dare supporto concreto alle persone con disabilità che vogliono praticare sport e allo stesso tempo sostenere attivamente le associazioni sul territorio", dichiara Maria Cristina Ferradini, Consigliere Delegato di Fondazione Vodafone Italia.



Lanciata un anno fa, OSO è una grande community aperta a tutti che mette in contatto persone con disabilità, istruttori e professionisti sportivi e dove si possono trovare tutte le informazioni utili per praticare sport, conoscere i centri sportivi rivolti ai disabili più vicini e scoprire le storie emozionanti di chi attraverso lo sport è riuscito davvero a superare ogni barriera.



Nonostante la giovane età, la piattaforma è già un punto riferimento per lo sport paralimpico in Italia, grazie anche alle oltre mille realtà presenti sulla piattaforma ed agli oltre 400mila euro raccolti attraverso il crowdfunding supportato da Eppela.





© RIPRODUZIONE RISERVATA