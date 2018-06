Disney, ok dell'Antitrust all'acquisto di Fox

(Teleborsa) - Disco verde dall'Antitrust all'acquisto della 21st Century Fox da parte di Walt Disney.



La divisione che si occupa di concorrenza del Dipartimento di Giustizia statunitense ha infatti dato il via libera alle nozze tra i due colossi dei media, previa vendita di Fox Sports Regional Networks. L'acquisizione delle reti regionali sportive "potrebbe provocare un aumento dei prezzi per la programmazione sportiva via cavo sui mercati locali", dato che non ci sarebbe più competizione tra Disney e Fox.



Il creatore di Topolino ha accettato le condizioni imposte dalle autorità.

