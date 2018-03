Disoccupazione stabile nei Paesi OCSE

(Teleborsa) - Rimane stabile il tasso di disoccupazione nei Paesi dell'area OCSE.



A gennaio il tasso dei senza lavoro rimane invariato al 5,5%, come nel mese precedente. Secondo l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico complessivamente si contano 34,5 milioni di disoccupati nell'area con un livello di disoccupazione che torna ai valori di aprile 2008.





In Italia la disoccupazione è aumentata dello 0,2% arrivando all'11,1% tornando al livello del novembre 2017. Nell'area euro il tasso dei senza lavoro è stabile all' 8,6%





















