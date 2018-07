Dl dignitÃ , Di Maio: "Provvedimento 2.0 migliorato rispetto a quello approvato dal CdM"

(Teleborsa) - "Sono oltre 450 gli emendamenti presentati nell'Aula della Camera al decreto dignità". Lo ha riferito il relatore per la commissione Lavoro Davide Tripiedi (M5S).



L'esame ha preso il via stamane 30 luglio in Aula della Camera, con la relazione del relatore Davide Tripiedi (M5S).



"Credo che questa settimana riusciremo a votarlo senza fiducia". E' ottimista il vicepremier e Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, parlando del provvedimento da lui fortemente voluto e che ha creato non pochi dissapori.



Il Ministro dello sviluppo economico ha espresso una "grande soddisfazione per il risultato di oggi, frutto del lavoro condiviso tra governo e commissioni parlamentari". Prendendo la parola nell'Aula della Camera dopo gli interventi dei relatori per la discussione generale, Di Maio ha detto: "Il decreto dignità 2.0 è stato migliorato rispetto a quello approvato dal consiglio dei ministri".





Il tanto discusso decreto ha ottenuto il via libera da parte delle Commissioni Finanze e Lavoro della Camera. Ora l'obiettivo è chiudere l'esame in prima lettura giovedì 2 agosto per poi inviare il testo al Senato che dovrebbe licenziarlo entro il 10 agosto.







