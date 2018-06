doBank annuncia piano industriale 2018-2020

(Teleborsa) - Ridefinizione societaria tesa a far sì che, dal 2019, doBank prenda la forma di una società di servizi di servicing quotata. E' questo l'obiettivo del business Plan 2018-2020, annunciato stamane 19 giugno dal gruppo.



Tra le principali linee strategiche del Piano:



- il rafforzamento della leadership di mercato nel servicing di bad loans e unlikely-to-pay (UTP) in Italia: attesi nuovi portafogli di sofferenze in gestione per circa 15 miliardi di euro (GBV) nel periodo 2018-2020 e significativi nuovi mandati UTP dal 2019;



- lo sviluppo del mercato del servicing greco, facendo leva sulle competenze distintive di doBank;



- investimenti ICT e piano di riduzione dei costi per migliorare l'efficienza del Gruppo ed introdurre importanti innovazioni tecnologiche.





Le previsioni al 2018 indicano ricavi lordi di gruppo pari a 230 milioni di euro (dai 213 milioni del 2017) e una crescita del margine operativo lordo ordinario. Incassi per oltre 2 miliardi (1,8 miliardi nel 2017) o Miglioramento del margine EBITDA ordinario.



Per l'intero piano, al 2020, sono previsti ricavi di gruppo in crescita tra l'8% ed il 9% in media tra il 2017 ed il 2020 e un margine operativo lordo (EBIDTA) di gruppo in crescita di oltre il 15% in media tra il 2017 ed il 2020.



Il piano 2018-2020 conferma gli obiettivi di un'elevata generazione di cassa e di un dividend payout pari almeno al 65% dell'utile consolidato ordinario.









