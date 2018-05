Dollaro in rialzoÂ guarda alla Fed

(Teleborsa) - Dollaro in apprezzamento nei confronti delle principali valute in attesa del verdetto Fed, di stasera, che si esprimerà sui tassi di interesse, negli Stati Uniti.



La banca centrale americana, secondo il mercato, manterrà i tassi stabili nel meeting di politica monetaria in agenda oggi (2 Maggio), potrebbero giungere spunti utili sul futuro percorso del costo del denaro.



Sul mercato Forex, il cross eur/usd scambia a 1,1997 dollari mentre il cable gbp/usd vale 1,3642. Stabile il cambio contro lo yen a 109,82.

