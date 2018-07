Fondo di Dubai compra quota degli aeroporti di Pisa e Firenze

Gli aeroporti di Pisa e Firenze aprono la porta ai fondi di investimento degli Emirati Arabi Uniti. Maatar Holdings 2, controllata indirettamente da Investment Corporation of Dubai, acquisterà il 25% di Corporacion America Italia, azionista di controllo con il 62,28% di Toscana Aeroporti, la società proprietaria dei due scali.



L'operazione finanziaria è frutto dell'accordo di cooperazione siglato da Dicasa Spain, socio unico di Corporacion America Italia, e Mataar 2, con l'obiettivo di realizzare sinergie comuni, facendo leva sulle rispettive competenze, in vista di eventuali, future acquisizioni di infrastrutture aeroportuali in Italia, Europa Orientale e Medio Oriente, con la sola eccezione della Russia.



Di fatto Maatar Holdings 2, acquisendo il 25% di Corporacion America Italia, azionista di controllo di Toscana Aeroporti, detiene una quota del 15,57% della società di gestione degli scali di Firenze e Pisa.



