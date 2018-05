E-commerce, solo un italiano su tre fa acquisti online

(Teleborsa) - Nel 2017 solo il 32% degli italiani ha effettuato almeno un acquisto online. Lo rivela una ricerca del Centro studi ImpresaLavoro, realizzata su elaborazione di dati Eurostat, con il risultato che pone il nostro Paese sul fondo di questa particolare classifica europea, al pari di Grecia e Cipro e appena sopra la Croazia (29%), la Bulgaria (18%) e la Romania (16%).



Il dato italiano è in controtendenza rispetto al rilevante aumento che il settore dell'E-commerce ha acquisito in gran parte dei Paesi europei. Basti guardare ai vertici della classifica in esame: in Regno Unito ben l'82% degli intervistati ha effettuato almeno un acquisto online, mentre in Svezia si arriva all'81%. Toccano la soglia dell'80% anche Danimarca e Lussemburgo, mentre si fermano poco al di sotto Paesi Bassi (79%) e Germania (75%).



Tornando all'Italia, risultano maggiormente attivi online i giovani di età tra i 16 e i 24 anni (47%) e quelli compresi tra i 25 e i 46 anni di età (46%). Con il progredire degli anni invece aumenta la sfiducia verso l'E-commerce. Infatti le percentuali crollano: soltanto il 21% dei cittadini di età tra i 55 e i 64 anni, l'8% dei cittadini di età tra i 65 e i 74 anni e solamente il 2% degli over 75 ha dichiarato di aver comprato sul web.



Viene anche evidenziato come sia molto bassa la frequenza con la quale gli italiani comprano online (solo l'8% effettua più di tre acquisti in tre mesi). Tra le tipologie di beni che vengono maggiormente acquistati su Internet, gli italiani preferiscono vestiti e articoli sportivi (13%), viaggi e vacanze (12%) ed articoli casalinghi (12%).



«Questi dati fotografano un ritardo evidente dell'Italia nell'e-commerce, conseguenza anche del ritardo delle nostre infrastrutture informatiche» osserva l'imprenditore Massimo Blasoni, presidente del Centro studi ImpresaLavoro.

