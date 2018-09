E' morta Inge Feltrinelli, regina dell'editoria internazionale

(Teleborsa) - Avrebbe compiuto 88 anni il prossimo 24 novembre e invece Inge Schonthal coniugata Feltrinelli ci ha lasciato nella notte di ieri, 20 settembre 2018. E' stata un'editrice, fotografa e giornalista tedesca naturalizzata italiana. Nel 1958 conosce Giangiacomo Feltrinelli che sposa nel 1960, seguendolo a Milano per gestire l'omonima casa editrice.



Tra le sue foto più celebri quelle degli scrittori Ernest Hemingway, Edoardo Sanguineti, Allen Ginsberg, Günter Grass, Nadine Gordimer, e dei pittori Pablo Picasso e Chagall.



La chiamavano The queen of publishing, la regina dell'editoria internazionale.





