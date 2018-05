E' morto Salvatore Ligresti, fondatore di Fonsai

(Teleborsa) - Salvatore Ligresti, malato da tempo, si è spento ieri (15 Maggio) all'età di 86 anni, al San Raffaele di Milano.



Le condizioni del fondatore e punto di riferimento del gruppo Fonsai, erano peggiorate negli ultimi mesi.



L'ingegnere di Paternò (in provincia di Catania) è considerato un pezzo di storia d'Italia. Dopo la laurea in ingegneria (ha studiato prima a Palermo poi a Padova), arrivò a Milano per prestare il servizio militare in Aeronautica. Congedato, restò nel capoluogo lombardo per tutta la vita ed aprì uno studio di progettazione. Nel 1966 si sposò con Antonietta Susini, figlia del provveditore alle Opere pubbliche della Lombardia. Dal loro matrimonio nacquero tre figli: Giulia Maria, Paolo e Jonella.



Protagonista per anni della finanza milanese, Ligresti a lungo a capo della galassia assicurativa Fonsai, è stato coinvolto in scandali e inchieste finanziarie. Da anni, infatti, in seguito alle disavventure giudiziarie, non aveva più alcun ruolo operativo.









© RIPRODUZIONE RISERVATA