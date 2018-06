E' nata "nugo" nella notte di inizio estate, l'app che favorisce la mobilitÃ  integrata

(Teleborsa) - Battesimo nella notte d'inizio estate al Globe Theatre di Villa Borghese a Roma per ", l'app creata da Ferrovie dello Stato che favorisce la mobilità integrata. L'applicazione, di cui già da diverso tempo sempre più insistentemente si parla, ovvero il "nuovo modo di viaggiare", è stato presentata al pubblico, presente lo stato maggiore di FS al completo, guidato dall'Amministratore Delegato del Gruppo,Un'app fortemente desiderata e voluta da, che ha richiesto oltre 2 anni di lavoro di un Team di una cinquantina di persone., dal 2016 Direttore Centrale Brand Strategy e Comunicazione di Ferrovie dello Stato Italiane, è anche componente il CdA della omonima società proprietaria dell'applicazione e che al Globe Theatre è stata traCon Lei, sul palco,(Direttore "Wired Italia"),(campionessa disciplina sportiva "Ruota di Rhon"),(giornalista e scrittrice),(giovane "youtuber").Già, perché "nugo" è stata ideata e realizzata appuntoproponendo loro mezzi di trasporto pubblici, collettivi e condivisi in tutta Italia. "nugo" permette di scegliere tra, oltre a prenotare lanei parcheggi delle stazioni ferroviarie."nugo" ha un "obiettivo ben definito: rendere gli spostamenti più comodi e facili" - ha dichiarato, Amministratore Delegato della neonata e omonima società.– ha detto ancora Castelli - per offrire itinerari sempre più complet e competitivi"., soprattutto per integrare i sistemi di vendita dei vettori presenti sull'app.si propone da ispiratrice di viaggi, segnalando itinerari, particolari destinazioni, eventi. A cornice della presentazione di "nugo", esibizione del pianista jazz