E.ON, nel primo trimestre crescono i profitti

(Teleborsa) - Trimestrale positiva per E.ON , società tedesca del settore delle energie rinnovabili. I dati per il primo trimestre del 2018 hanno confermato una forte crescita in questa prima parte dell'anno.



Salgono in modo considerevole (+38%) dall'anno passato gli utili netti, attestati a 727 milioni di euro a fronte dei 525 milioni precedenti.



Sale a 1,3 miliardi di euro l'EBIT, in crescita del 24% rispetto al dato di 1 miliardo registrato nel primo trimestre 2017.



"Il primo trimestre ha confermato senza problemi le nostre positive performance registrate lo scorso anno ", ha dichiarato il direttore finanziario Marc Spieker, aggiungendo che "sono risultati in linea con le attese della compagnia tutti i dati più importanti".



Non impressiona il titolo E.ON a Francoforte, al momento in ribasso dello 0,17%.

