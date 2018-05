Ecofin, via libera al "pacchetto bancario"

(Teleborsa) - Via libera dal Consiglio Ecofin al cosiddetto "pacchetto bancario" che la Commissione europea aveva presentato nel novembre 2016.



Si tratta di una serie di riforme che mirano a ridurre il rischio per le banche e ad implementare l'unione bancaria.



Il rappresentante permanente italiano presso l'Unione Europea (assente il ministro uscente Pier Carlo Padoan) ha comunicato l'astensione dell'Italia, confermando la linea espressa in questi anni dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Secondo il MEF il pacchetto bancario approvato oggi continua sulla strada della riduzione del rischio senza fare progressi sulla condivisione.







